Для укрепления семейных отношений и защиты прав детей

«На следующей неделе будет отмечаться Международный день детского телефона доверия. Есть ли такой телефон в Рязанской области?

Евгения Ермилова, г. Сасово»

Международный день детского телефона доверия празднуется 17 мая. Есть такой телефон и в Рязанской области. Он работает в анонимном режиме ежедневно и круглосуточно по бесплатному общероссийскому единому телефону 8-800-2000-122. Также существует мобильное приложение «Телефон доверия». Получить консультацию психолога в онлайн-режиме, узнать общую информацию о телефоне доверия, познакомиться с вопросами, которые волнуют детскую, подростковую или родительскую аудиторию, и ответами на них можно на сайте http://telefon-doveria.ru. Как пояснили в региональном министерстве социальной защиты населения, Международный день детского телефона доверия будет отмечаться в населенных пунктах области. В частности, в Рязани 17 мая на площади Победы у МКЦ пройдет акция с раздачей печатно-сувенирной продукции.