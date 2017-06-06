Сто лет тому назад

Эпоха раскрывается через судьбы

Константин Рябцев, Сергей Колесников, Аркадий Сыромятников, Михаил Шабулин, Николай Гумилев, Виктор Шульгин, Сергей Есенин – что объединяет этих людей? История Рязани времен трагических и грандиозных перемен – революционного 1917 года. Именно такая тема – 1917 год в рязанской истории – была выбрана организаторами IX межвузовской краеведческой конференции студентов, прошедшей на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького.

Студентам предложили перенестись в прошлую эпоху, на 100 лет назад, чтобы через судьбы известных людей прочувствовать драматизм тех событий. Участники конференции – студенты РГУ, РязГМУ, РГРТУ, Рязанского филиала Московского политехнического университета – говорили о военно-революционной комиссии и комиссарах Временного правительства Рязанской губернии, о создании народной милиции и педагогических реформах, о революции в человеческом измерении – жизни и судьбе отдельных личностей.

Курсант Воздушно-десантного командного училища удивил докладом, не связанным с суровой военной профессией: рассказал о поэтах Серебряного века, так или иначе связанных с рязанской землей.

Зрители увидели множество агитационных плакатов того времени, характеризующих мировоззрение и моральные ценности людей эпохи великих перемен.

София Кипарисова