Экология без границ

Эксперты разных стран обсуждают в Рязани инновации в области охраны окружающей среды

I Международный экологический форум в Рязани «Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов», посвященный Году экологии, открылся в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина.

В форуме, который проходит в областном центре с 11 по 13 мая, принимают участие более ста человек – ученые, представители научных и проектных организаций, органов власти, бизнес-сообществ и общественных организаций. Обсудить актуальные проблемы охраны окружающей среды в Рязань съехались гости из более десяти стран мира, в числе которых Швейцария, Португалия, Грузия, Болгария, Беларусь, Казахстан, Украина, Таджикистан, Индия, Узбекистан, Нигер, Тунис.

На пленарном заседании заместитель министра природопользования Рязанской области Игорь Тишин выразил уверенность, что форум будет способствовать открытию новых возможностей для решения экологических проблем. Он напомнил, что в Год экологии в регионе намечено провести более 180 мероприятий.

– Особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и образования. В Рязанской области активно проводятся экологические субботники, озеленение, создаются парки и скверы, организуется акция «Лес Победы». Но многое еще нам надо сделать – в сфере нормирования воздействия на окружающую среду, перехода на наилучшие доступные технологии, совершенствования управления отходами, охраны вод, лесных ресурсов, животного мира, – подчеркнул Игорь Тишин.

Заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова обратила внимание, что для города очень актуальны темы экологического туризма и обращения с отходами, так что городские власти с радостью примут инновационные предложения участников форума.

На особую важность форума как уникальной площадки для диалога экологов, власти и бизнеса указала и. о. заместителя министра природных ресурсов и экологии Калужской области Наталья Артамонова. Подобный проект, рассказала она, был успешно реализован в 2015 и 2016 годах в Калуге, и вот теперь инициативу проявила Рязань.

Доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник института географии РАН Борис Кочуров в своем выступлении отметил, что Рязанская область обладает значительным экологическим потенциалом, но он пока используется недостаточно.

После пленарного заседания участники форума высадили у главного корпуса РГУ каштаны на Аллее экологов. Далее работа продолжилась по четырем секциям на базе РГУ и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева: «Экологическая безопасность, геоэкология и природопользование», «Экологический туризм и рекреация», «Экологическое образование и воспитание», «Экоинновации в АПК и лесном хозяйстве».

В рамках форума организованы фотовыставка «Природа и люди рязанского края» и выставка достижений в производстве и технологиях «Лучшие экологические практики региона».