Рязань вошла в число 19 пилотных площадок страны, где будет реализована программа наставничества

Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, которая прошла в администрации г. Рязани. Найти свою мечту, сформулировать ее и двигаться к ней помогает каждому подростку национальный ресурсный центр наставничества «Ментори», который действует около года. Это своеобразная библиотека разных видов наставничества.

– В подростковом возрасте дети обычно хотят отделиться от родителей, быть самостоятельными. Но, кроме мамы с папой, у ребят зачастую нет достойных примеров для подражания, моделей, на которые можно ориентироваться. Поэтому проект «Наставничество» в данном случае играет очень важную роль, – говорит Маргарита Пикало, координатор взаимодействия с образовательными организациями Национального ресурсного центра наставничества «Ментори».

Программа рассчитана на подростков разных социальных категорий. Это дети, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ребята из неблагополучных семей, одаренные дети и увлеченные спортом. Сотрудники 79 организаций и предприятий нашего города уже откликнулись на призыв стать наставниками для рязанских подростков. Региональным оператором проекта выступает аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рязани.

– Наставничество – это работа по велению сердца. Она была развита и в советские годы. В основном предприятия брали шефство над образовательными учреждениями. Сейчас центр «Ментори» предлагает проект с более широким понятием наставничества, – говорит заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Наставником может стать человек в возрасте от 25 лет и старше. Для этого надо зарегистрироваться на сайте http://mentori.ru. Общаться и заниматься с ребенком, возраст которого от 12 до 18 лет, наставник будет в течение года, после чего будут подведены итоги взаимодействия.