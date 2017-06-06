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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

05-10-00 Никита Кузьмин,
руководитель областного штаба Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»:

– В пятый раз в городах и селах области прошла акция «Бессмертный полк». Более 40 тысяч рязанцев, несмотря на сложные погодные условия, вышли на улицы Рязани, чтобы почтить память членов своих семей, которых коснулась война. В колоннах шествия становилось теплее не только физически, но и эмоционально. Люди шли с хорошим эмоциональным настроем и, что немаловажно, очень осознанно относились к своему участию в параде.

Еще одно событие, ставшее традиционным, – народные гулянья у Рязанского кремля. Все участники приглашались в Соборный парк, где были организованы интерактивные площадки от общественных организаций, открытый кинотеатр, работала сцена с концертной программой. Самым зрелищным элементом праздника можно без преувеличений назвать военно-историческую реконструкцию от Поискового движения России. Зрители смогли увидеть элементы сражения за Берлин. Представители поискового движения подготовили действительно захватывающее представление с использованием пиротехники и транспортных средств.

Прошло большое количество фестивалей, концертов, военно-исторических конкурсов, фронтовых полян по всему городу, все они были организованы с выдумкой, большой душевной теплотой.

05-11-10 Анатолий Агеев,
председатель Совета ветеранов РГРТУ:

– В День Победы мы всегда отдаем дань памяти ветеранам, работавшим в нашем вузе. Я вспоминаю 8 мая 1965 года, когда на 20-ю годовщину Победы весь актовый зал радиоинститута был заполнен участниками Великой Отечественной. В те дни прозвучала фраза: «Фронтовики, наденьте ордена!». Нашим ветеранам было по 40-50 лет, зал наполнился сиянием боевых наград. В 2005 году мы издали Книгу «Солдаты Победы», в которую вошли имена и биографии всех работников института, воевавших на фронтах Второй мировой. Теперь они навечно приписаны к «Бессмертному полку».

Мы отметили 50-летие знаменитого турклуба «Альтаир». Мне довелось стоять у его истоков, хорошо помню, как начиналось туристическое движение и какую роль сыграл в его развитии радиоинститут. Это была школа мужества, настоящей дружбы, мы покоряли просторы и вершины, путешествовали по Камчатке и по Северному Ледовитому океану, исследовали долины гейзеров…

А еще минувшая неделя была знаменательна тем, что до нас дошло письмо из прошлого. 7 мая, в День радио, студенты и преподаватели извлекли из стены главного учебного корпуса капсулу-сейф с «Письмом студентам 21 века». Оно было написано на студенческой конференции, посвященной 50-летию советской радиотехники, в 1967 году. Полвека на месте его закладки висела табличка «Вскрыть в мае 2017 года». И вот это момент настал. В письме есть строчки: «Мы уверены, что в 2017 году наш институт будет представлять еще более крупное и совершенное высшее учебное заведение, готовящее инженеров 21 века – века новых научных открытий и свершений. Поэтому мы по-хорошему завидуем вам, товарищи. Но вы не особенно зазнавайтесь и помните, что и мы, и наши отцы своим большим трудом создали то великое будущее, в котором вы живете».

Эстафета открытий, поисков – из поколения в поколение – продолжается.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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