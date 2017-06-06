Инициативную молодежь Рязани ждут в Сочи

В Рязани начался отбор участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В состав делегации рязанского региона на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет в Олимпийском парке 14 – 22 октября 2017 года, войдут 175 человек.

11 мая на базе Рязанской областной библиотеки имени Горького состоялся отборочный этап участников. Здесь собрались молодые лидеры из разных сфер: инженеры и IT-специалисты, представители различных молодежных организаций, начинающие журналисты, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления.

– Я подавала заявку на направление «Образование и наука», так как учусь на педагога и считаю, что в будущем мне это очень пригодится. Пока я только на 3 курсе, но стараюсь участвовать в жизни университета и города в целом, конечно, надеюсь, что мне это поможет пройти собеседование, – делится своими впечатлениями Вероника Попова, студентка 3 курса РГУ им. С.А. Есенина.

– Всего 762 заявки поступило из Рязани и области, отбор прошли больше половины, – рассказывает Павел Симаков, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области, – мы отбирали те анкеты, где человек писал насколько он целеустремлен, что хочет получить от фестиваля. Участники должны понимать и знать цели и задачи фестиваля, быть знатоками в той сфере, которую они выбрали.

Результаты очного собеседования будут известны 15 мая. А все заявки, поданные после 1 мая, попадают в резерв и могут быть рассмотрены конкурсной комиссией при отказе от участия претендентов, прошедших конкурсный отбор в основном составе.