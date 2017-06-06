Избежать рисков

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани начал свою работу факультет «Школа безопасности»

В рамках «Университета третьего возраста» сотрудники Центра совместно с представителями ВДПО, ГИБДД, ПФР, банков, учреждений здравоохранения проводят занятия по повышению уровня безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов в повседневной жизни. Специалисты комплексного центра научат граждан основам безопасности жизнедеятельности, помогут повысить уровень финансовой и правовой грамотности. Мероприятия факультета посвящены пожарной безопасности, противодействию мошенничеству, соблюдению правил дорожного движения, защите от неблагоприятных явлений природы и безопасности в быту.

Советы и рекомендации, полученные на занятиях, помогут пожилым людям и инвалидам избежать многих опасных ситуаций и уменьшить риски для их жизни и здоровья. Слушателями факультета могут стать граждане пенсионного возраста и инвалиды (женщины старше 55 лет и мужчины старше 65 лет). Занятия проходят на бесплатной основе, один раз в неделю. Получить полную информацию о работе факультетов «Университета третьего возраста» вы можете по телефону 35-03-29.