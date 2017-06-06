На должность префекта Железнодорожного района назначен Олег Морозов, ранее работавший заместителем руководителя этого структурного подразделения. Сергей Горбунов, до 10 мая работавший в должности префекта Железнодорожного округа, приступил к исполнению должностных обязанностей префекта Московского района Рязани, сменив на этом посту Андрея Ковалева, уволенного с 10 мая по собственному желанию.
Кадровые изменения в префектурах
00:01 12.05.2017 / Из официальных источников
Распоряжением главы администрации города Олега Булекова 11 мая произведены назначения на должности руководителей префектур Московского и Железнодорожного районов Рязани
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года