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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Кадровые изменения в префектурах

00:01 / Из официальных источников
Распоряжением главы администрации города Олега Булекова 11 мая произведены назначения на должности руководителей префектур Московского и Железнодорожного районов Рязани

На должность префекта Железнодорожного района назначен Олег Морозов, ранее работавший заместителем руководителя этого структурного подразделения. Сергей Горбунов, до 10 мая работавший в должности префекта Железнодорожного округа, приступил к исполнению должностных обязанностей префекта Московского района Рязани, сменив на этом посту Андрея Ковалева, уволенного с 10 мая по собственному желанию.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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