Земля должна работать

Совсем недавно на территорию Сасовского района пришла работать сельскохозяйственная фирма ООО «Би О Сад»

Мы попросили рассказать об этом событии более подробно первого заместителя главы администрации, начальника управления сельского хозяйства и имущественных отношений Сасовского района Романа Александровича Марочкина. Вот что он сказал: «Сельскохозяйственная фирма ООО «Би О Сад» зарегистрирована и давно работает на территории Воронежской области. Ее учредитель – немецкая фирма «Штрубе Рус». Это сельхозпредприятие занимается селекцией зерновых культур и подсолнечника. Руководит ООО «Би О Сад» Игорь Иванович Попов.

Руководство районной администрации начало контактировать с «Би О Садом» осенью прошлого года. Воронежцы нуждались в расширении производства, в приобретении земель сельхозназначения. Им были предложены неиспользованные сельхозугодья Придорожного сельского поселения. Представители фирмы побывали на месте. Затем произвели экспертизу почв. Их все устроило.

После оформления всех надлежащих документов нынешней зимой была совершена сделка по продаже неиспользованных земель. ООО «Би О Сад» приобрело 1470 гектаров. Еще на 1200 гектаров готовятся документы. А всего посевную площадь планируется довести до 5500 гектаров. Не нужно забывать, что все эти земли требуют серьезной реанимации. Во-первых, удаления древесной и кустарниковой растительности, а затем доведения почвы до нужной кондиции, чтобы получить необходимую отдачу. Весной текущего года планируется посеять 350 гектаров подсолнечника и 400 гектаров яровой пшеницы. В дальнейшем здесь будут выращивать озимую рожь, подсолнечник и так востребованную во всем мире сою.

Николай Никулушкин

Сасовский район

Николай Никулушкин

Сасовский район