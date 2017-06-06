Летний заработок

Школьники могут стать натуралистами на каникулах

Учащимся десяти городских школ предложила трудоустройство на время летних каникул Рязанская городская станция юных натуралистов. С июня по август на базе станции будет работать трудовой отряд «Юннат», состоящий из 50 человек. Каждый месяц отряд будет обновляться. Всего приобрести навыки общения в трудовом коллективе и пополнить свои знания и умения смогут 150 школьников.

Станция занимается выращиванием рассады цветов и саженцев кустарников. В обязанности ребят входит прополка газонов и цветников, высадка и полив растений, уборка мусора, уход за питомцами из живого уголка. За свой труд школьники получат около 5 тысяч рублей в месяц.

Девятиклассник Андрей Сонин уже работал прошлым летом на станции юных натуралистов. За два месяца он заработал около 10 тысяч рублей. На них он купил одежду и канцтовары к школе, а оставшиеся средства потратил на развлечения.

– Аграрный труд – это не скучное занятие, как думают многие. Работа с землей и растениями заряжает энергией и бодростью, – говорит Андрей. – На станции было много моих сверстников, поэтому я весело и с пользой провел время.