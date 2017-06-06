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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы могут подписаться на газеты и журналы значительно дешевле

09:00 / Общество
На Почте России стартовала весенняя декада подписки
Рязанцы могут подписаться на газеты и журналы значительно дешевле

С 11 по 21 мая проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10 процентов для федеральных и на 15 процентов для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5 процентов и на 10 процентов соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25 процентов по собственному каталогу Почты России или 20 процентов по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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