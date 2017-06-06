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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Впервые «маршрутка» в Рязани вмещает 53 человека

09:11 / Актуально
В областном центре появился новый коммерческий автобус для перевозки пассажиров
Впервые «маршрутка» в Рязани вмещает 53 человека

В рамках поэтапного перехода на использование автобусов повышенной вместимости при осуществлении пассажирских перевозок один из крупных коммерческих перевозчиков Рязани выпустил на линию автобус большей вместимости. С 11 мая автобус среднего класса марки VECTORNext вместимостью до 53 человек начал обслуживать маршрут №88 «ул. Крупской – пос. Строитель», сообщает сайт администрации Рязани со ссылкой на управление транспорта.

В текущем году работа с коммерческими перевозчиками по замене парка «маршруток» будет продолжена в рамках исполнения поручения главы администрации Рязани Олега Булекова о переходе на использование автобусов повышенной вместимости на муниципальных маршрутах.

По оценке специалистов, использование автобусов большей вместимости позволяет обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности перевозки пассажиров. Еще одним существенным преимуществом является увеличение пропускной способности улично-дорожной сети за счет снижения общего количества автобусов малого класса, работающих на городских маршрутах. В настоящее время в Рязани коммерческие перевозки осуществляют около 1 000 маршрутных таксомоторов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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