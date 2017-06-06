Сообщение о возгорании в селе Дегтяное Ряжского района поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 05.14. Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огнем поврежден деревянный дачный дом, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 2 человека добровольной пожарной дружины Дегятного сельского поселения.
В Рязанской области горел дачный дом
09:49 12.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
Ранее по теме:
5 пожарных автомобилей тушили пожар в жилом доме в Рязанской области
В Рязанской области из пожара в пятиэтажке спасли человека