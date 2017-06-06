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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области злоумышленник украл два велосипеда

10:22 / Общество
Кражу раскрыли сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 45-летний житель села Гребнево Старожиловского района, который утром на двери своего сарая обнаружил следы взлома. Выяснилось, что из надворной постройки пропали два велосипеда, один из которых был новым. Оперативники уголовного розыска обнаружили следы от велосипедов, они вели к дороге в сторону села Епихино. Через пару сотен метров след обрывался, но направление поисков было понятно.

Опросив жителей села Епихино полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 28-летний местный житель. Мужчину разыскали и вскоре сотрудники полиции установили, где злоумышленник спрятал похищенные велосипеды.

Оказалось, накануне злоумышленник ходил в гости к знакомым в село Гребнево. Вечером после застолья нетрезвый мужчина собрался домой, но идти пешком не захотел – предстояло пройти около 2 километров, поэтому он забрался во двор одного из домов и обнаружил два велосипеда. Злоумышленник забрал оба. Утомившись вести за руль два велосипеда, похититель спрятал их в придорожной лесопосадке и все-таки пешком вернулся домой. Утром он собирался забрать велосипеды, но полицейские его задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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