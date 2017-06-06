Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера, примерно в 04.00 в Рязани напротив д.41/89 по улице Маяковского столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 44-летний житель Рязанской области, двигаясь на автомобиле «Пежо», не предоставил право преимущества проезда двигающемуся по главной дороге автомобилю «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате происшествия оба водителя и пассажир одной из иномарок с травмами были доставлены в больницу.