Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера, примерно в 04.00 в Рязани напротив д.41/89 по улице Маяковского столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 44-летний житель Рязанской области, двигаясь на автомобиле «Пежо», не предоставил право преимущества проезда двигающемуся по главной дороге автомобилю «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате происшествия оба водителя и пассажир одной из иномарок с травмами были доставлены в больницу.
Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани
10:49 12.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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