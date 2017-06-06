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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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36 ДТП произошли за сутки на дорогах Рязанской области

10:57 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 2 дорожно-транспортных происшествиях 2 человека получили травмы. Еще в 34 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 6614 нарушений правил дорожного движения, задержали 6 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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