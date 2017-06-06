В Рязани начали окашивать траву

В областном центре начались работы по благоустройству. По данным администрации Рязани, на сегодня муниципальные коммунальные службы окосили траву на общей площади более 43 тысяч квадратных метров.

Продолжаются работы по уборке грунтовых наносов. Сегодня ночью с улиц Промышленной, Кремлевский вал, Горького, Введенской, Черновицкой, Гоголя, Окского шоссе, проезда Речников было вывезено около 65 кубометров грунтовых наносов. В работе были задействованы 33 единицы спецтехники.

Сегодня в уборке были задействованы 3 трактора, 4 погрузчика, 17 самосвалов, привлечены более 200 рабочих.