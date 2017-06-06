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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области за неделю подешевели рис, рыба и пшено, но подорожали овощи и сахар

11:34 / Экономика

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 3 по 10 мая в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, рис упал в цене на 1,3 процента, яйцо куриное – на 1,1 процента, рыба мороженая – на 0,3процента. Незначительно подешевели пшено и подсолнечное масло. В то же время лук репчатый подорожал на 19,4 процента, морковь – на 15,4 процента, картофель – на 10,4 процента, сахар-песок – на 4,2 процента, яблоки – на 2,9 процента, масло сливочное – на 1 процент.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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