В Рязанской области за неделю подешевели рис, рыба и пшено, но подорожали овощи и сахар

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 3 по 10 мая в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, рис упал в цене на 1,3 процента, яйцо куриное – на 1,1 процента, рыба мороженая – на 0,3процента. Незначительно подешевели пшено и подсолнечное масло. В то же время лук репчатый подорожал на 19,4 процента, морковь – на 15,4 процента, картофель – на 10,4 процента, сахар-песок – на 4,2 процента, яблоки – на 2,9 процента, масло сливочное – на 1 процент.