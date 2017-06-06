В Рязанской области пьяный водитель спровоцировал ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 20.40 в Захаровском районе на 4-ом километре автодороги Окуньково-Осово. Автомобиль «Лифан», за рулем которого находился нетрезвый житель области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим автомобилем «Шевроле Тахо». В результате автомобили получили механические повреждения, а водитель «Лифана» был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, прибор показал 1,26 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.