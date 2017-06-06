Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 06.21 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Авиационной в городе Рязани. Огнем повреждено нежилое кирпичное здание. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
4 пожарных автомобиля тушили нежилое здание в Рязани
12:16 12.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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