4 пожарных автомобиля тушили нежилое здание в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 06.21 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Авиационной в городе Рязани. Огнем повреждено нежилое кирпичное здание. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.