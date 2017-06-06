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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области торговал героином

12:54 / Общество
Преступника задержали, наркотики изъяли

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские установили, что неизвестный в регионе пытается организовать сеть по сбыту наркотиков. В ходе проверки было установлено, что к попытке незаконного распространения наркотиков причастен 25-летний житель Касимова. Оперативники узнали, когда злоумышленник вновь попытается сбыть наркотики, и задержали его.

В автомобиле задержанного обнаружили более 70 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Позже два аналогичных контейнера были обнаружены в импровизированных тайниках на улицах на окраине Касимова. Экспертиза установила, что в контейнерах находилось более 34 граммов героина.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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