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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Комплексная комиссия проверила в Рязани качество гарантийных дорог

15:07 / Актуально
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Комплексная комиссия проверила в Рязани качество гарантийных дорог
Фото: Вячеслав Астафьев.

В рейд по улицам, которые были капитально отремонтированы в прошлом году, отправились специалисты министерства региональной безопасности и контроля, управления благоустройства администрации Рязани и участники социального проекта «Общественный контроль» партии «Единая Россия». Рейдовая бригада обследовала состояние асфальтового покрытия на капитально отремонтированных участках улиц Космонавтов, Интернациональной, Островского и Халтурина. Дефекты там обнаружены не были.

В рейдах, проводимых ранее, было замечено повреждение дорожного полотна на Ряжском шоссе. Поскольку гарантийный срок капитально отремонтированной дороги – 4 года, а ремонт был сделан в прошлом году, подрядной организации направили предписание на устранение дефектов за свой счет.

По словам заместителя начальника управления благоустройства администрации Рязани Дмитрия Наумова, в 2016 году за счет федеральных средств, полученных от сбора «Платона», в областном центре были отремонтированы 25 участков автомобильных дорог. Ремонтировалась только проезжая часть без учета бордюров и тротуаров. Также производился ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки и установка знаков. Всего на дорожные работы было потрачено около 700 миллионов рублей, включая средства регионального и муниципального бюджетов.

В сегодняшнем рейде инспекторы обнаружили многочисленные ямы на второстепенных дорогах (ул.11-я Линия), но эти участки будут дожидаться своей очереди, поскольку приоритет отдается дорогам с интенсивным движением и тем, по которым ходит муниципальный общественный транспорт.

В текущем году сумма средств, выделенных на ремонт дорог, схожа с прошлогодней, однако отремонтировать планируется уже 32 участка дорог. Капитальному ремонту Кубышевского шоссе будет предшествовать вынос коммуникаций за пределы дорожного полотна, в зеленую зону. Этот проект проходит сейчас экспертизу, и скоро дорожники приступят там к работам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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