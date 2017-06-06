В Рязани открылась выставка-презентация событийного туризма регионов России

В областной филармонии проходит заседание Координационного совета по культуре при министерстве культуры России

Перед его началом состоялось открытие выставки-презентации событийного туризма регионов страны. На стендах представлены фотоматериалы 17 усадебных комплексов из 16 субъектов РФ, в которых жили и работали великие русские писатели, композиторы, ученые, общественные деятели.

По словам заместителя министра культуры России Аллы Маниловой, все представленные объекты объединены в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», который демонстрирует неразрывную связь культуры и туризма.

– Именно в русских усадьбах мы можем реализовать задачу по продвижению историко-культурного достояния нашей страны за рубежом благодаря именам великих людей, которые жили в различных уголках России и прославили нашу культуру навеки, – говорит Алла Манилова. – Мы хотим в «Национальном календаре событий» отразить отдельным разделом значимые мероприятия, которые проводятся в русских усадьбах, чтобы туристам было легче ориентироваться в их культурной жизни.

Среди главных объектов Рязанской области, представленных в фотографиях на выставке, можно увидеть усадьбы, расположенные в музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново и усадьбу академика И.П. Павлова в Рязани.