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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани открылась выставка-презентация событийного туризма регионов России

16:01 / Туризм
В областной филармонии проходит заседание Координационного совета по культуре при министерстве культуры России
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани открылась выставка-презентация событийного туризма регионов России
Фото: Дмитрий Осинин.

Перед его началом состоялось открытие выставки-презентации событийного туризма регионов страны. На стендах представлены фотоматериалы 17 усадебных комплексов из 16 субъектов РФ, в которых жили и работали великие русские писатели, композиторы, ученые, общественные деятели.

По словам заместителя министра культуры России Аллы Маниловой, все представленные объекты объединены в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», который демонстрирует неразрывную связь культуры и туризма.

– Именно в русских усадьбах мы можем реализовать задачу по продвижению историко-культурного достояния нашей страны за рубежом благодаря именам великих людей, которые жили в различных уголках России и прославили нашу культуру навеки, – говорит Алла Манилова. – Мы хотим в «Национальном календаре событий» отразить отдельным разделом значимые мероприятия, которые проводятся в русских усадьбах, чтобы туристам было легче ориентироваться в их культурной жизни.

Среди главных объектов Рязанской области, представленных в фотографиях на выставке, можно увидеть усадьбы, расположенные в музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново и усадьбу академика И.П. Павлова в Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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