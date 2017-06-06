Скончался Почетный гражданин Рязани Павел Федорович Тимонин

Сегодня на 86-ом году жизни скончался Почетный гражданин города Павел Федорович Тимонин, сообщает сайт администрации областного центра. Павел Федорович Тимонин четверть века своей жизни посвятил развитию промышленности и капитального строительства областного центра.

Павел Федорович родился в селе Вослебово Скопинского района в многодетной семье, родители воспитывали семерых детей. С первых дней Великой Отечественной войны отец и старший брат ушли на фронт. Отец, Федор Иванович, погиб в 1943 г.

В военные и первые послевоенные годы Тимонин работал трактористом Скопинской МТС, автослесарем, автомехаником Скопинского автотранспортного предприятия треста «Октябрьшахтстрой».

С 1951 г. служил в Советской Армии; курсант, затем — механик авиационной техники, начальник группы обслуживания самолетов 18-го истребительного полка Балтийского флота. Неоднократно избирался секретарем комсомольских организаций воинских подразделений, в которых проходил службу.

В 1956 г. поступил в Рязанский радиотехнический институт, по окончании которого работал в системе Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог, в Министерстве среднего специального и высшего образования.

С 1964 г. — заведующий промышленно-транспортным отделом Железнодорожного райкома КПСС г. Рязани, второй секретарь райкома. После окончания Горьковской высшей партийной школы в 1970 г. Тимонин работал в должности заведующего отделом оргпартработы Рязанского горкома КПСС, заместителем председателя исполкома городского Совета, с 1974 г. — первый секретарь Московского райкома партии Рязани.

25 лет Тимонин посвятил развитию промышленности и капитального строительства Рязани. С его именем связано строительство и реконструкция многих социально значимых объектов: моста через Оку, крытого павильона на Центральном рынке, новых микрорайонов со всем коммунально-бытовым обеспечением, домостроительного комбината № 2 и нового кожевенного завода, Дягилевской ТЭЦ и мебельной фирмы «Ока», открытие филиала завода ЗИЛ, благоустройство Лыбедского бульвара и многих других объектов.

Находясь на пенсии, Павел Федорович продолжал работу в общественной организации по поддержке Почетных граждан Рязанской области и города Рязани.

Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть» и другими. Ветеран труда.

Постановлением мэра г. Рязани в апреле 1996 г. Тимонину было присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Павел Федорович Тимонин будет похоронен 15 мая на Аллее Почетных граждан Рязани на Скорбященском мемориальном комплексе. Гражданская панихида начнется там в 11.30.

Фото с сайта Рязанской городской Думы