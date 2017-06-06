Аграрии Рязанской области посадили картофель на почти половине запланированных площадей
По данным на сегодня картофель посажен на площади 2,2 тыс. га, это 46,7 процента от запланированной площади, сообщили в региональном минсельхозе
Более чем на половине площадей картофель уже посадили сельхозтоваропроизводители Рязанского, Шиловского, Касимовского, Скопинского и Клепиковского районов.
Овощи посеяны на площади 86 га (11,7 процента). Активно ведут сев овощных культур хозяйства Касимовского, Рязанского и Рыбновского районов.
Всего в этом году ожидаемая площадь под картофелем и овощами составляет 4,7 тыс. га и 0,7 тыс. га соответственно.
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