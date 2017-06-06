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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанском медуниверситете будущие медсестры продемонстрировали свои практические навыки

16:25 / Здоровье
Автор фото: Людмила Иванова | В Рязанском медуниверситете будущие медсестры продемонстрировали свои практические навыки
Фото: Людмила Иванова.

Сегодня, в Международный день медицинской сестры, студентки факультета «Сестринское дело» РязГМУ показали, как осваивают будущую профессию. Девушки провели мастер-классы – продемонстрировали и прокомментировали основные манипуляции, которыми должна владеть современная медсестра. Одной из первых мастер-класс провела студентка первого курса Анастасия Прокунина. Девушка еще со школьных лет собиралась стать медсестрой, считает эту профессию востребованной и престижной. В будущем она хотела бы работать в больнице. Анастасия говорит, что отработать практические навыки помогают современные симуляторы, которыми оснащен их факультет. Поэтому основными сестринскими манипуляциями, например, техникой внутривенной инъекции, отлично владеют уже первокурсницы.

По словам декана факультета среднего профобразования РязГМУ Станислава Котлярова, сегодня в вузе созданы все условия, чтобы готовить современных медсестер для практического здравоохранения. Не случайно второй год подряд Всероссийская сестринская олимпиада проводится именно на базе Рязанского медуниверситета.

Стоит отметить, что спектр медицинских специальностей, по которым ведется подготовка на факультете среднего профобразования РязГМУ, расширяется. С этого учебного года здесь учаю не только на медсестер, но и на фельдшеров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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