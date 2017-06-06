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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В рязанской областной библиотеке им. Горького представили семейные гербы

16:32 / Культура
В рязанской областной библиотеке им. Горького представили семейные гербы

Традиционный конкурс «Герб моей семьи» на лучший детско-родительский рисунок проводится уже в четвертый раз. В этом году герб появился почти у 400 семей.

– Каждый ребенок познакомился с основами геральдики. Я смотрела на работы и прониклась ими, ведь гербы совсем не похожи друг на друга, но их объединяет одно- любовь и творчество семей, – отметила Татьяна Семченко, заместитель начальника главного управления ЗАГС области.

Победителями стали:

в возрастной группе 3-6 лет:

Павлова София, 4 года, детский сад № 157;

Митюхин Тимофей, 3 года, детский сад № 104;

Гулин Денис, 6 лет, детский сад № 28;

в возрастной группе 7-12 лет:

Калачева Мария, 7 лет, школа № 67;

Королев Александр, 9 лет, школа № 65;

Утенкова Екатерина, 7 лет, детский сад № 89;

Лобода Александр, 10 лет, школа № 19 (25);

в возрастной группе 13-16 лет:

Батманов Максим, 14 лет, школа № 1;

Карпухина Екатерина, 13 лет, школа № 14;

Жирнова Татьяна, 16 лет, Веретьинская школа.

Фото Милены Лаврухиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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