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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Приняты поправки к ряду законов Рязанской области

16:47 / Власть

Внесены изменения в следующие законы Рязанской области: «Об административных правонарушениях», «О налоге на имущество организаций на территории Рязанской области», «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Рязанской области». Закон Рязанской области «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты» утратил силу.

Полностью с документами можно ознакомиться на сайте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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