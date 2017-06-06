Приняты поправки к ряду законов Рязанской области

Внесены изменения в следующие законы Рязанской области: «Об административных правонарушениях», «О налоге на имущество организаций на территории Рязанской области», «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Рязанской области». Закон Рязанской области «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты» утратил силу.

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