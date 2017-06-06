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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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4 дня в домах по ряду улиц Рязани будут отключать электроэнергию

17:12 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 15, 16, 17 и 18 мая с 10.00 до 17.00 будет отключена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Полевая, д. 80,

ул. Спортивный пер., д. 14;

15 мая с 10.00 до 15.00 электроэнергию отключат в поселке Соколовка по следующим адресам:

ул. Полевая, д. с 1 по 32, д. с 34 по 56, д. 33, д. 35,

ул. Озерная, д. с 1 по 20,

ул. Заречная, д. с 1 по 32,

ул. Дачная, д. с 1 по 32, д. 37,

ул. Гагарина, д. с 25 по 37,

ул. Железнодорожная, д. 55б,

ул. Мира, д. с 1 по 38, д. с 40 по 82,

ул. Ленпоселок, д. 16, д. 18, д. 33.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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