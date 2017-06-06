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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Министр культуры РФ Владимир Мединский провел в Рязани заседание Координационного совета по культуре

17:13 / Культура

В зале Рязанской областной филармонии состоялось заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ. В нем приняли участие председатель совета, министр культуры России Владимир Мединский, его заместитель Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, министры культуры практически всех субъектов страны.

На пленарном заседании обсуждались вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовка кадров, создание многофункциональных культурных центров. В своем докладе министр культуры РФ Владимир Мединский сделал основной акцент на модернизации и строительстве новых Домов культуры на селе. По его словам, строительство ДК субсидируется из федерального бюджета. Средства небольшие – примерно 300 миллионов рублей в год. Однако, начиная с прошлого года, на эти деньги было построено 30 Домов культуры.

– Мы решили данную программу увеличить. Нашли внутри бюджета министерства культуры 1,5 миллиарда рублей на федеральное финансирование либо софинансирование строительства Домов культуры, реконструкцию ДК и капитальный ремонт. Выбрали 10 субъектов, в которых либо плохая бюджетная обеспеченность, либо интенсивно развивающееся сельское хозяйство. Выделим таким регионам по 150 миллионов рублей и надеемся, что в течение года там будет построено сорок новых ДК, пройдет реконструкция и ремонт 78 Домов культуры, – говорит Владимир Мединский.

По словам врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе ведется большая работа по формированию современной социальной инфраструктуры в населенных пунктах. И развитие культуры – значимая ее часть.

– Федеральная поддержка помогает нам укреплять и совершенствовать материально-техническую базу сельских Домов культуры, строить новые современные многофункциональные культурные центры, активно внедрять информационные технологии в их работу, – говорит Николай Любимов. – Участие региона в федеральных программах помогает реализовывать новые проекты. Так, начал работу Центр культурного развития в Касимове, который был построен в рамках федеральной программы, ориентированной на малые города и сельские населенные пункты. Были открыты современные кинозалы в Сасове на 470 мест и в Касимове на 120 мест. В Ухолове начал работать многофункциональный культурный центр. В Батурине появилась новая библиотека модельного стандарта. В 10 районах открыты 23 виртуальных концертных зала.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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