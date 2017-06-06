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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Спортсмены из Рязанской области завоевали медали Первенства России по всестилевому каратэ

17:30 / Спорт

Как сообщает сайт регионального правительства, представители области успешно выступили на III Первенстве России по всестилевому каратэ. В соревнованиях, которые состоялись в Орле, приняли участие спортсмены более чем из 20 регионов России, в том числе Рязанской области. По итогам состязаний воспитанники спортшколы «Олимпиец» завоевали пять медалей в своих весовых категориях и возрастных группах. Победу одержали Иван Кузнецов и Даниил Асриян. Второе место заняли Кирилл Муравьев и Александр Трепалин. Бронзовым призером стал Артем Васильев. Спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Евгения Жирихова и Ольги Новиковой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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