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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские малыши побывали в литературном путешествии и превратились в добрых волшебников

17:48 / Культура
Рязанские малыши побывали в литературном путешествии и превратились в добрых волшебников

Воспитанники детского сада № 3 города Рязани познакомились со смоленской поэтессой Натальей Поздиновой. Дети отправились вместе с автором в литературное путешествие и превратились в добрых волшебников. Они побывали на страницах книг «Мои пушистые друзья», рассказывали истории про тигра и зебру, паука, отгадывали загадки про животных «Так бывает или нет?».

Было интересно наблюдать за мальчишками и девчонками, которые фантазировали вместе с писателем на предложенные темы. На протяжении всей встречи малыши внимательно слушали авторское прочтение стихотворений Натальи Борисовны, сопровождающееся движениями рук, и старались повторить за ней эти упражнения.

Наталья Борисовна – автор уникальных развивающих программ для дошкольников и младших школьников. Цель методик – привлечение детей к чтению через непосредственное общение писателя с детьми.

Фото предоставлено Центральной детской библиотекой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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