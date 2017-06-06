Рязанские малыши побывали в литературном путешествии и превратились в добрых волшебников

Воспитанники детского сада № 3 города Рязани познакомились со смоленской поэтессой Натальей Поздиновой. Дети отправились вместе с автором в литературное путешествие и превратились в добрых волшебников. Они побывали на страницах книг «Мои пушистые друзья», рассказывали истории про тигра и зебру, паука, отгадывали загадки про животных «Так бывает или нет?».

Было интересно наблюдать за мальчишками и девчонками, которые фантазировали вместе с писателем на предложенные темы. На протяжении всей встречи малыши внимательно слушали авторское прочтение стихотворений Натальи Борисовны, сопровождающееся движениями рук, и старались повторить за ней эти упражнения.

Наталья Борисовна – автор уникальных развивающих программ для дошкольников и младших школьников. Цель методик – привлечение детей к чтению через непосредственное общение писателя с детьми.

Фото предоставлено Центральной детской библиотекой