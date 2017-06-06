В Рязани более 40 граждан привели в порядок берег Оки

Прошла экологическая акция «Чистый берег»

Акция проводится по инициативе главного управления МЧС России по Рязанской области с 2014 года. Сегодня в ней приняли участие более 40 человек. Это инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, студенты Рязанского колледжа имени героя Советского союза Н.Н. Комарова, волонтеры студенческого корпуса Российского союза спасателей. Общими силами в порядок привели береговую линию Оки от Орехового озера до реки Трубеж. С территории, протяженностью более 1 300 метров собрали около 2,5 тонн мусора.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в этом году акция прошла также в Шиловском, Касимовском и Спасском районах.

Фото с сайта главного управления МЧС России по Рязанской области