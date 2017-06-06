Студенты медвузов России и ближнего зарубежья представили в Рязани свои исследования

В Рязанском медуниверситете прошла третья студенческая научно-образовательная конференция. «Актуальные вопросы студенческой медицины, науки и образования». В ходе конференции с докладами выступили больше семидесяти студентов медвузов России, Казахстана и Белоруссии.

Участников конференции приветствовал член бюро координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сфере, представитель при Президенте РФ по науке и образованию Евгений Антипов. Обращаясь к будущим врачам, он подчеркнул, что работе с молодежью, интересующиеся научными исследованиями, государство уделяет большое внимание; существуют формы поддержки молодых талантов и начинающих исследователей.

Студенты представили свои исследования в 12 секциях. Больше половины выступавших – представители Рязанского медуниверситета. В своих докладах они затронули самые актуальные проблемы современной медицины. Это новые возможности в лечении острой сердечной недостаточности, вопросы, касающиеся ЭКО, рака молочной железы, инфаркта миокарда, взаимосвязь учебной нагрузки и здоровья школьников, влияние лесных пожаров на организм человека, оценка качества воды в Оке. Некоторые работы рязанских студентов были основаны на местном материале, как, например, доклад будущих фармацевтов Кирилла Горина и Анастасии Головановой о производстве современных противогриппозных вакцин на рязанском заводе «ФОРТ», а также исследование проблемы самолечения среди рязанцев студентки РязГМУ Марии Синадской.