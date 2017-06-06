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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с затянувшейся реконструкцией здания Рязанского цирка

17:56 / Власть

Во время визита в Рязань министр культуры РФ Владимир Мединский в беседе с журналистами отметил, что общался сегодня на эту тему с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым.

– Темпы работы нас не устраивают. Я был вынужден превысить свои служебные полномочия и дал прямое поручение директору Росгосцирка внимательно проанализировать договорные отношения с подрядчиком. Если с юридической точки зрения мы выясним, что он нарушил базовые условия договора, то Росгосцирк будет в одностороннем порядке разрывать контракт. Здание цирка должно было быть сдано в эксплуатацию еще в прошлом году, деньги на ремонтные работы есть, а люди, видимо, не умеют работать или не хотят, – говорит Владимир Мединский.

По словам министра культуры РФ, если договор в ближайшее время расторгается, то будет объявлен новый конкурс.

– Надо делать упор на использовании местных строительных возможностей. Мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы этим летом работы возобновились достойными темпами. Тогда, возможно, удастся в течение года работы по ремонту цирка завершить, – подчеркнул Владимир Мединский.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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