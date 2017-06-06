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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, у Рязанской области огромный культурный и туристический потенциал

17:57 / Культура

После заседания Координационного совета по культуре, которое прошло в Рязанской областной филармонии, министр культуры РФ Владимир Мединский пообщался с журналистами. По его мнению, у Рязанской области огромный культурный и туристический потенциал.

– Мы стараемся поддерживать в области наиболее интересные проекты. У Рязани богатая история. Она была наряду с Тверью серьезным конкурентом Владимира, а потом и Москвы в объединении русских земель, – говорит Владимир Мединский. – Мне кажется, что одна из основных наших общих с региональным руководством задач – развитие туристического потенциала области. Здесь есть много сложных вопросов. Они связаны с транспортной логистикой, инфраструктурой, развитием системы отелей, ресторанов. Без этого нельзя привлечь туристов. На мой взгляд, железнодорожное сообщение с Москвой не очень удобное – на машине доехать до Рязани получается гораздо быстрее. Все эти вопросы надо решать совместно. И думаю, что благодаря нашей поддержке в ближайшие годы можно будет в несколько раз увеличить туристический поток в Рязань. Этому будет способствовать и строительство нового музейного комплекса в Рязани. Мы планируем с главой региона посетить стройплощадку, пообщаться с рабочими.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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