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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Безработным жителям Рязанской области предложат работу

18:04 / Общество
19 мая в регионе пройдет марафон ярмарок вакансий для безработных и ищущих работу граждан

Как сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения, на ярмарке около 100 работодателей области представят более 900 вакансий в различных сферах. Будут представлены вакансии по таким специальностям, как инженер-технолог, инженер-конструктор, токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, зоотехник, швея, агент по продаже недвижимости, бухгалтер, почтальон, врач, медицинская сестра, воспитатель, повар и другие. Средняя заработная плата составляет порядка 18 тысяч рублей.

В Рязани ярмарка вакансий пройдет в МКЦ с 10 до 13 часов. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Шиловском, Сараевском районах ярмарки вакансий пройдут на территории филиалов областного Центра занятости населения. В Михайловском районе – на базе Михайловского техникума им. А. Мерзлова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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