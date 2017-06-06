Рязанские работники культуры задали вопросы Владимиру Мединскому

12 мая в областной библиотеке имени Горького министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который в этот же день провел в Рязани заседание координационного совета по культуре, и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретились с работниками сферы культуры региона.

Встреча проходила в формате «вопрос – ответ». Культработников интересовали вопросы строительства сельских ДК, оснащения детских школ искусств и музыкальных школ, муниципальных библиотек, проблема снижения интереса молодежи к русским народным инструментам и др.

Начальник отдела культуры Александро-Невского района Сергей Селявин спросил, будет ли продолжена работа по созданию культурных центров, подобных тем, которые в последние годы открылись в городе Касимове и поселке Ухолово. Ведь в регионе есть населенные пункты с численностью свыше 2 тысяч человек, где отсутствуют стационарные учреждения культуры, а потребность в них очень высока. Николай Любимов отметил, что это полномочия региональные и муниципальные, и заверил, что работа будет продолжена. Владимир Мединский, в свою очередь, подчеркнул, что Правительством РФ принято решение выделить в этом году 3 млрд. рублей на софинасирование строительства и ремонта сельских ДК в малых городах.

Директор Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера Василий Колдин пожаловался, что в 2014 году Министерство образования РФ изменило правила приема в подобные учебные заведения, и новый порядок ограничивает возможности училищ при отборе талантливой молодежи. Мединский попросил кратко описать проблему и обещал передать письмо лично министру образования РФ Ольге Васильевой.

Сразу несколько присутствующих подняли вопрос взаимодействия со школами и перевозки детей, который для таких учреждений культуры, как театры, музеи, очень актуален. Позиция министра – культпоходы школьникам необходимы, но во внеурочное время. Глава региона заверил: что вопрос с транспортом, который находится в ведении региона, будет решаться. Тем более российским правительством выделяются деньги на закупку школьных автобусов.

Художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е.Г. Попова Светлана Сухова, задав вопрос о возможности бюджетной поддержки гастролей, получила от Мединского совет обратиться вместе с министром культуры региона с заявкой в федеральный гастрольный центр. Еще одна возможность получения дотаций – заявиться на участие в международной программе «Русские сезоны», которая в следующем году пройдет в Италии.

Представителей же музыкальных школ региона глава Минкульта РФ порадовал новостью, что впервые принято решение выделять каждый год музыкальным школам 400 млн. рублей на закупку инструментов.