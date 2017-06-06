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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские работники культуры задали вопросы Владимиру Мединскому

18:06 / Культура
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанские работники культуры задали вопросы Владимиру Мединскому
Фото: Дмитрий Осинин.

12 мая в областной библиотеке имени Горького министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который в этот же день провел в Рязани заседание координационного совета по культуре, и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретились с работниками сферы культуры региона.

Встреча проходила в формате «вопрос – ответ». Культработников интересовали вопросы строительства сельских ДК, оснащения детских школ искусств и музыкальных школ, муниципальных библиотек, проблема снижения интереса молодежи к русским народным инструментам и др.

Начальник отдела культуры Александро-Невского района Сергей Селявин спросил, будет ли продолжена работа по созданию культурных центров, подобных тем, которые в последние годы открылись в городе Касимове и поселке Ухолово. Ведь в регионе есть населенные пункты с численностью свыше 2 тысяч человек, где отсутствуют стационарные учреждения культуры, а потребность в них очень высока. Николай Любимов отметил, что это полномочия региональные и муниципальные, и заверил, что работа будет продолжена. Владимир Мединский, в свою очередь, подчеркнул, что Правительством РФ принято решение выделить в этом году 3 млрд. рублей на софинасирование строительства и ремонта сельских ДК в малых городах.

Директор Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера Василий Колдин пожаловался, что в 2014 году Министерство образования РФ изменило правила приема в подобные учебные заведения, и новый порядок ограничивает возможности училищ при отборе талантливой молодежи. Мединский попросил кратко описать проблему и обещал передать письмо лично министру образования РФ Ольге Васильевой.

Сразу несколько присутствующих подняли вопрос взаимодействия со школами и перевозки детей, который для таких учреждений культуры, как театры, музеи, очень актуален. Позиция министра – культпоходы школьникам необходимы, но во внеурочное время. Глава региона заверил: что вопрос с транспортом, который находится в ведении региона, будет решаться. Тем более российским правительством выделяются деньги на закупку школьных автобусов.

Художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е.Г. Попова Светлана Сухова, задав вопрос о возможности бюджетной поддержки гастролей, получила от Мединского совет обратиться вместе с министром культуры региона с заявкой в федеральный гастрольный центр. Еще одна возможность получения дотаций – заявиться на участие в международной программе «Русские сезоны», которая в следующем году пройдет в Италии.

Представителей же музыкальных школ региона глава Минкульта РФ порадовал новостью, что впервые принято решение выделять каждый год музыкальным школам 400 млн. рублей на закупку инструментов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 мая 2017 года
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