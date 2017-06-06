На публичных слушаниях одобрили изменения в Генплан Рязани

Изменения касаются границ достопримечательного места «Есенинская Русь»

Как сообщает сайт администрации областного центра, изменения в Генеральный план города касаются отображения границ территории достопримечательного места «Есенинская Русь». Тему обсудили на публичных слушаниях, которые прошли в администрации города.

Территориальные изменения коснутся поселка Солотча. Планируется, что в дальнейшем для этой территории будут определены параметры застройки, которые также будут вынесены на общественное обсуждение.

Участники публичных слушаний одобрили предлагаемые изменения. Официальное заключение опубликовано в нашей газете 12 мая. Окончательно изменения в Генеральный план города утвердит Рязанская городская Дума.