Первый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2017» собрал более тысячи участников

Преодолеть 21-километровую дистанцию полумарафона вышли 553 человека, на старт 10-километрового забега - 281 бегун

14 мая в городе состоялся первый в истории рязанского спорта открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль». Возраст участников - от 1,5 до 80 лет В разных возрастных категориях несколько сотен участников заявились на 200- и 500-метровые забеги. Среди них, в том числе, и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Всех собравшихся приветствовала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Она горячо приветствовала зарождение нового легкоатлетического проекта, который уже в первый год собрал сотни любителей бега не только из Рязани, но и более 100 городов России, а также Беларуси и Франции.

В абсолютном зачете на дистанции 21 км победителями забега стали Александр Именин и Мария Быкова. Дмитрий Пискарев и Ольга Стрелкова лидировали на 10-километровой дистанции.

В возрастной категории 65+ победителем забега среди женщин стала Анна Петровская. Ее супруг Валентин Петровский пришел к финишу третьим.

В детском забеге на 200 м «Метр в кепке» для мальчиков и девочек 7 лет и младше самыми юными участниками стали полуторагодовалые Варя Бойкова и Сережа Сорин.

Для любителей бега и болельщиков соревнований была подготовлена концертная программа с участием рязанских творческих коллективов, показательные выступления гимнасток из СДЮСШОР «Юность» и курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища.

Источник: сайт администрации Рязани

Фото со страницы полумарафона Вконтакте