ФК «Рязань» одолел раменский «Сатурн»

Победа наших футболистов во вчерашнем матче – 1:0 – прибавила команде три очка

Первый тайм прошел с заметным преимуществом «Сатурна». Гости, удачно комбинируя, раз за разом проникали в самое сердце обороны хозяев, а там только Сергей Правкин да невезение соперников мешали соперникам открыть счет. Дважды из убойных позиции бил Сергулев – выручал голкипер. Ему на смену пришел Синявский, но этот уже мазал.

Рязанцы же наглядно продемонстрировали действие закона неотвратимости футбольного наказания. На 25-й минуте после прострела справа Евгения Маричева, мяч заметался по штрафной «Сатурна» и отскочил к Никите Жданкину, который не промахнулся – 1:0. Мог закреплять преимущество Сергей Зайцев, убегавший на рандеву с вратарем от двух преследователей. Но, видимо, погоня отняла много сил и завершающий удар форварду не удался. Бил с острого угла в «девятку» Богдан Ващенко – голкипер без труда отвел угрозу. Но в целом за второй тайм было тревожно.

Однако в перерыве наставник «горожан» Гарник Авалян сумел «подкрутить» защитные механизмы. За вторые 45 минут у «Сатурна» был, пожалуй всего один голевой момент. Правда, какой! Шанин с линии вратарской бил головой в упор. Браво, Правкин! Наш страж ворот сумел каким-то чудом среагировать на этот удар!

Борьба на поле продолжалась до последних минут. Хозяева не отсиживались в обороне, заставляя «инопланетян» действовать с оглядкой на свои тылы. Некое подобие штурма им все же удалось организовать, но ФК «Рязань» оказался к этому готов и уверенно довел матч до победного конца.

Дмитрий СЕРЕЖКИН, главный тренер «Сатурна»:

– Не повезло. Хотя, большую роль при реализации моментов играет исполнительское мастерство. Большое желание было, но, видно, перегорели – эмоции захлестнули. А в плане командного взаимодействия игра моей команды понравилась.

Гарник АВАЛЯН, главный тренер ФК «Рязань»:

– Команды продемонстрировали по-настоящему мужской футбол. Волевая игра и по характеру, и по накалу. Оба соперника не хотели уступать. В центре поле присутствовала хаотичная игра. Мы смогли забить гол. Прекрасный момент увеличить преимущество был у Сергея Зайцева, Мещеряков выше ворот пробил. Соперник не смог реализовать свои моменты. Борьба была до последней минуты.

Остальные результаты тура: «Арсенал-2» - «Динамо» - 1:0, ФК «Калуга» - «Металлург» - 1:1, «Торпедо» - «Энергомаш» - 2:0, «Зенит» - «Авангард» - 0:2. ФК «Рязань» набрал 29 очков и поднялся на одну ступень в турнирной таблице – теперь мы восьмые. Но стратегически позиция выглядит здорово: от идущего 6-м (выше нам, увы, уже не подняться) ФК «Калуга» рязанцев отделяет всего одно очко при игре в запасе и относительно легком календаре оставшихся матчей. Очередной из них будет сыгран 17 мая в Москве против «Чертаново». Дома ФК «Рязань» выйдет на поле 21 мая, соперник – брянское «Динамо».

Источник: сайт ФК «Рязань» со ссылкой на Михаила Солдатова

Фото с сайта ФК «Рязань»