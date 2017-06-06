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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани впервые прошла ярмарка «Цветочный калейдоскоп»

09:47 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | В Рязани впервые прошла ярмарка «Цветочный калейдоскоп»
Фото: Михаил Скрипников.

Как сообщает сайт администрации города, ярмарка прошла в минувшую субботу на площади Театральной в Рязани. Новый проект приурочен к Году экологии в России. В нем приняли участие десятки горожан и организации, занимающиеся выращиванием посадочного материала. Приобрести декоративную цветочную рассаду и кустарники смогла сотни рязанцев.

Открыла ярмарку заместитель главы администрации города Ольга Свинцова. Для участников проекта прошли мастер-классы по посадке декоративных кустарников, роз, дизайнерскому оформлению клумб, букетных композиций, цветочно-фруктовому украшению банкетных столов.

Вместе с организаторами рязанцы искали ответы на вопросы познавательной викторины.

На ярмарке горожане не только приобретали рассаду, учились правильно высаживать и ухаживать за цветами, но и дарили ее. Так рязанец Андрей Рулев подарил городу выращенные в личном подсобном хозяйстве сто кустов сортовых роз.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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