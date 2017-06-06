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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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37 начинающих рязанских фермеров и 8 глав семейных животноводческих ферм претендуют в этом году на получение грантов

09:47 / Экономика
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области завершен прием заявок на конкурсы по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм

В настоящее время идет проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям и условиям. После этого состоятся заседания конкурсных комиссий, которым предстоит выявить лучшие бизнес-проекты. Победители конкурсного отбора среди начинающих фермеров смогут получить гранты на развитие до 3 млн. рублей. Лучшие проекты, направленные на развитие семейных животноводческих ферм, могут претендовать на поддержку в размере до 30 млн. рублей.

Развитию малых форм хозяйствования на селе – один из приоритетов в работе правительства области. В текущем году на поддержку начинающих фермеров планируется направить 24,2 млн. рублей, в том числе 23 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. На развитие семейных животноводческих ферм предусмотрены средства в объеме 46,9 млн. рублей, в том числе 44,6 млн. рублей будет привлечено из федерального бюджета.

Источник: http://www.ryazagro.ru/ 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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