Ночью в Рязани сгорели два грузовика

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 02.56 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Лесопарковой в Рязани. Огнем повреждены два грузовых автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.