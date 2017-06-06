Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 02.56 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Лесопарковой в Рязани. Огнем повреждены два грузовых автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Ночью в Рязани сгорели два грузовика
09:51 15.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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