В Рязани в ДТП с участием двух иномарок пострадали люди

ДТП произошло вчера вечером, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение об автоаварии на улице Соборной в Рязани поступило на пульт дежурного «01» в 21.40. По уточненной информации произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Митсубиси» и «Ауди». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы города Рязани, 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.