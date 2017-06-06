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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани в ДТП с участием двух иномарок пострадали люди

10:10 / Происшествия

ДТП произошло вчера вечером, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение об автоаварии на улице Соборной в Рязани поступило на пульт дежурного «01» в 21.40. По уточненной информации произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Митсубиси» и «Ауди». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы города Рязани, 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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