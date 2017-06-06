В развитии туризма Рязанская область будет использовать опыт продвижения бренда «Золотое кольцо»

Этому известнейшему российскому туристическому маршруту – 50 лет

Развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма и первоочередные задачи в отрасли обсуждали участники состоявшихся в минувшую субботу в Рязани заседаний Советов по туризму восьми федеральных округов России. В заседании Совета по туризму ЦФО принял участие министр культуры и туризма области Виталий Попов.

По словам министра культуры и туризма области Виталия Попова, формат общения в рамках Советов очень эффективен: «Мы обмениваемся лучшим опытом, выдвигаем новые идеи и инициативы, высказываем предложения для внесения в федеральную целевую программу. Регионы ЦФО многое связывает: имена выдающихся людей, общие мероприятия». Одним из них является 50-летний юбилей знаменитого российского маршрута «Золотое кольцо».

Событие привлекает внимание всех регионов. Это бренд с историей, нам интересно его использовать в сегодняшней практике, – подчеркнул министр культуры и туризма области Виталий Попов.

На заседании были проведены перевыборы руководителей Советов по туризму федеральных округов. В ЦФО им стала министр культуры Московской области Оксана Косарева. «У наших коллег интереснейшая практика. Мы с Московской областью работаем замечательно, наши регионы многое объединяет, в том числе маршрут «Русские усадьбы. Литература», открытый по инициативе министерства культуры РФ», – сказал Виталий Попов.

Источник: сайт правительства Рязанской области