За выходные в Рязанской области сгорел гараж, баня, сарай, один жилой и три нежилых дома

Один человек пострадал

Согласно оперативной сводке МЧС России по области в субботу, 13 мая, огнеборцы ликвидировали 3 пожара. Утром в селе Дегтяное Спасского района горел гараж и баня. Днем в деревне Демьяново Кораблинского района сгорел сарай. В обоих случаях обошлось без жертв. А вот в пожаре в жилом доме в селе Сергиевское Милославского района, сообщение о котором поступило на пульт дежурного «01» в субботу в 16.23, пострадал человек.

В воскресенье, 14 мая, в разное время горели нежилые дома в селе Зимарово Александро-Невского района, городе Рыбное и деревне Наумовка Михайловского района. Жертв нет.