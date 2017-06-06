16:58 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
145

За выходные в Рязанской области сгорел гараж, баня, сарай, один жилой и три нежилых дома

10:34 / Происшествия
Один человек пострадал

Согласно оперативной сводке МЧС России по области в субботу, 13 мая, огнеборцы ликвидировали 3 пожара. Утром в селе Дегтяное Спасского района горел гараж и баня. Днем в деревне Демьяново Кораблинского района сгорел сарай. В обоих случаях обошлось без жертв. А вот в пожаре в жилом доме в селе Сергиевское Милославского района, сообщение о котором поступило на пульт дежурного «01» в субботу в 16.23, пострадал человек.

В воскресенье, 14 мая, в разное время горели нежилые дома в селе Зимарово Александро-Невского района, городе Рыбное и деревне Наумовка Михайловского района. Жертв нет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани в ДТП с участием двух иномарок пострадали люди

Ночью в Рязани сгорели два грузовика

4 пожарных автомобиля тушили нежилое здание в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы