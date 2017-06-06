Детский туристический маршрут соединит село Константиново, Рязань и Солотчу

А маршрут «Русские усадьбы. Наука» объединит Рязанскую, Тульскую и Калужскую области

Перспективы развития туризма обсуждали в минувшую субботу участники состоявшегося в Рязани IХ Координационного совета по туризму при министерстве культуры РФ.

Пленарное заседание открыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В работе приняли участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Рязанская область не случайно выбрана местом проведения Координационного совета. В регионе активно развивается туризм: за пять лет на 20% увеличилось количество средств размещения, серьезно укрепилась инфраструктура, выросло количество маршрутов. По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, Рязанская область является эффективным участником важнейших федеральных проектов «Русские усадьбы» и «Россия – родина космонавтики».

Врио губернатора подчеркнул, что Рязанская область готова и в дальнейшем участвовать в перспективных проектах. В качестве примера он привел маршрут «Русские усадьбы. Наука», который мог бы объединить Рязанскую, Тульскую и Калужскую области, ознакомить школьников с жизнью выдающихся ученых: И.П. Павлова – первого российского Нобелевского лауреата, А.Т. Болотова и К.Э. Циолковского, и возможно, И.В. Мичурина, чей музей-усадьба находится в Тамбовской области.

«У нас есть наработки в сфере детского туризма в рамках проекта Министерства культуры РФ «Моя Россия». Мы в качестве принимающей стороны присоединились к этому проекту в 2016 году. 2000 школьников из 51 субъекта России в рамках маршрута «Русские усадьбы. Литература» посетили музей-заповедник Есенина», – сказал глава региона.

По словам Аллы Маниловой, также хорошие перспективы имеет проект создания детского маршрута, соединяющего с. Константиново, Рязань и Солотчу.

На заседании, одной из главных тем которого стало создание туристско-рекреационных кластеров в регионах, глава рязанского региона Николай Любимов рассказал о реализации в регионе проекта кластера «Рязанский».

Объем привлеченных внебюджетных средств уже составил 2,6 млрд. рублей, до конца 2018 года эта цифра превысит 3 млрд. рублей. В рамках проекта уже введены в эксплуатацию крупные гостиничные комплексы с возможностью организации семейного и активного отдыха, деловых мероприятий. До конца 2018 года завершится строительство еще нескольких интересных объектов кластера», – проинформировал глава рязанского региона Николай Любимов.

По оценке Виталия Мутко, проект реализуется успешно.

Проект – уникальный, это один из первых кластеров в РФ, он значительно повышает туристическую привлекательность региона. Его нужно продолжать, с участием инвесторов строить объекты инфраструктуры. Туризм работает на улучшение качества жизни, стимулирует экономический рост, открытие дополнительных рабочих мест. Такие регионы будем поддерживать», – сказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Источник: сайт правительства Рязанской области