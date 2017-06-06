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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани в столкновении «Mitsubishi» и «Ауди» пострадали 4 человека, в том числе пешеход

11:00 / Происшествия
Полиция сообщила подробности ДТП, произошедшего в центре города

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 21.35 в Рязани напротив дома 63 на улице Ленина автомобиль «Mitsubishi-Lаnсеr», за рулем которого находилась 19-летняя жительница областного центра, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомашиной «Ауди-А3». После столкновения автомобиль «Mitsubishi» продолжил движение и сбил стоящего на тротуаре 27-летнего мужчину-пешехода.

В результате ДТП пешеход, а также девушка-водитель «Mitsubishi» и две ее пассажирки – девушки 18-ти и 19-ти лет получили травмы и были доставлены в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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