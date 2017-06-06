В Рязани вновь распустился «Белый цветок»

В минувшее воскресенье, 14 мая, в сквере около рязанского Дворца молодежи состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Его организаторы – благотворительный фонд «Я остаюсь» и Рязанская епархия.

В этот день в сквере горожан встречали девушки в костюмах сестер милосердия. Они дарили пришедшим на праздник живые и бумажные белые цветы, открытки и броши из лент в виде цветов. Здесь же проводились интересные мастер-классы для детей и взрослых. Гостям праздника предлагали попробовать монастырский чай и поиграть в городки. А вот малышам больше всего были интересны познавательное шоу, бесплатные батут и аквагрим. Для зрителей в сквере выступила кавер-группа «Балалайка 62», исполнив известные и любимые всеми народные песни.

А в это время непосредственно во Дворце молодежи проходила благотворительная ярмарка, где можно было приобрести различные сувениры, сделанные рязанскими мастерами, и концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы города.

Праздник милосердия и благотворительности посетили митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр образования региона Ольга Щетинкина, министр социальной защиты населения региона Денис Боков.

«В этом году нас с вами снова собрал «Белый цветок», – отметил митрополит Марк. – Сейчас мы видим, как пробуждается природа, как зарождается новая жизнь. Поля и луга наполняются светом и радостью. Однако этой радости часто бывают лишены те, кто оказался прикован к постели. Болезнь – это страшное слово, но вовсе не приговор. И мы с вами можем помочь подарить больным людям радость и надежду».

Елена Буняшина поблагодарила организаторов праздника и тех, кто на него пришел за то, что они таким образом смогли откликнуться на боль другого человека. Как рассказала руководитель фонда «Я остаюсь» Наталья Ляляева, на все собранные в ходе праздника средства будет приобретено медицинское оборудование для Рязанского областного онкологического диспансера и детской областной больницы им. Н.В. Дмитриевой.

Фото Кирилла Драгана